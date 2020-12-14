بومبيو يوقع قرارا بإلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، أعلن فى أكتوبر الماضى، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقع على قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب.

وأشاد البرهان، بتصريحات ترامب، بشأن استعداد واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قائلا "أود أن أعبر عن عظيم تقديرى وتقدير الأمة السودانية للرئيس دونالد ترمب وللإدارة الأمريكية لإقدامهم على اتخاذ هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التى ترعى الإرهاب".