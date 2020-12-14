روسيا ترفض اتهامات أمريكية بشن موسكو هجمات إلكترونية: تتعارض مع مبادئ سياستنا الخارجية

أدانت السفارة الروسية في الولايات المتحدة ، اليوم الاثنين، محاولات وسائل الإعلام الأمريكية اتهام روسيا بشن هجمات ألكترونية على هيئات حكومية أمريكية . مؤكدة أنها لا أساس لها.
ورفضت السفارة الروسيةـ حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" ـ محاولات وسائل إعلام أمريكية اتهامها بشن هجمات إلكترونية واختراق الخزانة وإدارة الاتصالات الأمريكيتين على أيدي قراصنة مدعومين من قبل دولة أخرى.
وقالت السفارة ـ في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك" ـ "لقد لفتنا الانتباه إلى المحاولات الأخيرة، التي لا أساس لها من قبل وسائل الإعلام الأمريكية لاتهام روسيا بشن هجمات قرصنة إلكترونية على أجهزة الحكومة الأمريكية".
وأضاف البيان: "نعلن أن الهجمات في فضاء المعلوماتي تتعارض مع مبادئ السياسة الخارجية لدولتنا ومصالحها الوطنية ولمفهوم بناء العلاقات بين الدول".
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