مجموعات الخطر.. روسيا تبدأ فرز الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

شرعت السلطات الصحية في موسكو، اليوم الاثنين، بتسجيل فئات جديدة، تُصنف بأنها عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، للبدء في عمليات تطعيمها.

وتشمل هذه الفئات الجديدة العاملين في قطاع الخدمات المدنية، والثقافة، وكذلك التجارة والخدمات البلدية.

وكانت الأولية قبل ذلك للقطاعات والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، مثل موظفي المؤسسات الطبية والتعليمية، وموظفي المؤسسات الاجتماعية، وغيرهم من العاملين في المؤسسات التعليمية والطبية، الذين يعملون في مجال التنظيف، والتمريض ، وكذلك الإداريين في هذه القطاعات.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن دفعة جديدة من اللقاح ستصل إلى العاصمة، وسيتم فتح باب التسجيل للتطعيم ضد "كوفيد-19" لمجموعات الخطر الجديدة اليوم الاثنين.

وسيكون اللقاح متاحا لسكان موسكو الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وليس لديهم أمراض مزمنة، ولم يشاركوا في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، ولم يتم تطعيمهم في الثلاثين يوما الماضية.