أمريكا تسجل أكثر من 190 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 16 مليونا و253 ألفا و219 حالة؛ وذلك عقب تسجيل 190 ألفا و920 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الإثنين/ - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 299 ألفا و168 حالة، وذلك عقب تسجيل 1389 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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