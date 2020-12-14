إصابات كورونا حول العالم تتخطى 71 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن إجمالى عدد الإصابات به حول العالم بلغ أكثر من 71.15 ‬مليون إصابة، فى حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و608736.





وبحسب وكالة "رويترز" تم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وبيرو وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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