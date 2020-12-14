بعد وزارة الخزانة.. أجهزة بوكالات حكومية أمريكية تتعرض لحملة قرصنة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن أجهزة في وكالات حكومية أمريكية تعرضت لحملة قرصنة ضخمة يعتقد أن وراءها الاستخبارات الروسية.

ونقلت الصحيفة عن الوكالة الأمريكية لأمن المعلومات قولها إن هناك ضرورة لفصل الكهرباء عن أجهزة بمؤسسات فيدرالية بعد قرصنة موقع وزارة الخزانة.

وأمس الأحد، قالت وكالة "رويترز" الإخبارية إن مجموعة تسلل إلكتروني عالية المستوى، مدعومة من حكومة أجنبية، تجسست على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية في وزارة الخزانة، ووكالة مسئولة عن تحديد سياسة الإنترنت والاتصالات.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن هناك مخاوف داخل أجهزة المخابرات الأمريكية من أن المتسللين الذين استهدفوا وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات في وزارة التجارة، استخدموا أداة مشابهة لاختراق وكالات حكومية أخرى.

وقال جون أوليوت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "حكومة الولايات المتحدة على علم بتلك التقارير، ونحن نتخذ كل الخطوات الضرورية لتحديد وعلاج أي مشكلات محتملة مرتبطة بهذا الموقف".