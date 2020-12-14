أداء القسم اليوم.. مرسوم كويتي بتشكيل أول حكومة في عهد نواف الأحمد

كشفت وسائل الإعلام الكويتية أن أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، قد أصدر اليوم، الاثنين، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، وضع اللمسات الأخيرة في وقت متأخر من ليل أمس على التشكيلة النهائية لحكومته الجديدة.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر الإعلان عن التشكيلة الجديدة وأداؤها القسم أمام أمير البلاد اليوم، الإثنين، في قصر بيان.

وسيعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الساعة الواحدة ظهرًا في قصر السيف وذلك قبل حضور جلسة افتتاح مجلس الأمة المقررة غدًا الثلاثاء.

وقالت المصادر إن الحذر الحكومي استمر حتى اللحظات الأخيرة، وقد غلب على أجواء التوزير؛ تجنبا للوقوع في أخطاء سابقة.

وأضافت أن الشيخ صباح الخالد التقى، مساء أمس الأحد، بالوزراء الخارجين من تشكيلة حكومته الجديدة، حيث قدَّم لهم الشكر على ما بذلوه من عطاء خلال فترة تحمّلهم مسؤولية العمل الوزاري.