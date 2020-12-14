وزير الكهرباء العراقي: المضي في الربط الكهربائي مع الأردن ومصر

أكد وزير الكهرباء العراقي ماجد محمد حنتوش ، المضي في الربط الكهربائي مع الاردن ومصر، مؤكدا ان التفضيل بين الدول يأتي وفقا لمصالح البلاد .
وقال حنتوش -في تصريح أودته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ : "نحن في طور الربط الكهربائي مع الأردن بحدود 300 كم والذي سينجز خلال سنتين ، ونكمل بعده الربط مع مصر خلال 3 سنوات ".
واضاف:" عندما نقوم بمد الربط الكهربائي لعدد من الدول يتاح لنا أن نفضل بين هذه الدول بما يخدم مصالحنا، بمعنى لو كانت الاسعار تناسبنا من اي دولة سواء كانت إيران او السعودية او سوريا او مصر او الاردن ، فنحن نختار الأقل والأكثر جودة ".
وأوضح :" أن العراق يحتاج في الشتاء الى 10 آلاف ميجا واط ، وفي الصيف الى 28 الف ميجاواط، اذ نغطيها من خلال الدول التي تمنحنا الاضافة "، مؤكدا :" ان حجم التعاون مع مصر كبير جدا وسنقوم باستثمار الاتفاقيات التي وقعناها".
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