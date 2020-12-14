تعيين أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية الكويتية

أصدر أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأثنين، مرسومًا أميريًا بتشكيل الحكومة الجديدة. وذلك بعد أسبوع واحد من قبول استقالة الحكومة السابقة.

وتضمن التشكيل الجديد للحكومة، تعيين الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزيرًا للخارجية الكويتي.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد، فيما أصدر الأمير نوفق رسوما بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر يوم 15 ديسمبر 2020.

وشهدت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي ظاهرة لافتة، تمثلت بغياب الوجوه النسائية، بعد أن خسرت النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

وجرت الانتخابات وسط إجراءات صحية مشددة بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث شهدت تغييرًا كبير في المعادلات الانتخابية، حيث أظهرت هذه النتائج تغيير في تركيبة المجلس بنسبة %62، إذ لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 إلا 19 نائبا، وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر.