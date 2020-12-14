انفجارات وعمليات اغتيال.. المخاوف تجتاح لبنان في فترة الأعياد

وسط استعدادات المواطنين للأعياد، تتفاقم المخاوف من تهديدات أمنية قد يتعرض له لبنان، خاصة بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت هذا العام.

وعلق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، على هذه المخاوف قائلا إنه دعا مجلس الأمن المركزي إلى الاجتماع، غدا الثلاثاء، للبحث في الإجراءات الأمنية التي ستُتخذ خلال فترة الأعياد.

وأشار في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية"، إلى أنه قد طلب من رؤساء الأجهزة شفويا تفعيل الإجراءات الاحترازية، وستتم غدا مناقشة الخطط المقترحة، وسبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة المختصة.

وأوضح أنه لا توجد لديه معلومات أو معطيات حول وجود استعدادات لدى خلايا نائمة، أو ذئاب منفردة لاستهداف كنائس أو أهداف أخرى باعتداءات إرهابية عشية الأعياد.

وأضاف أن المسؤولية تفرض على الوزارة اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية واستباقية، لتحصين الداخل في مواجهة كل الاحتمالات، خصوصًا أن الواقع الهش والمهترئ الذي يعاني منه لبنان على كل المستويات، يؤثر بشكل سلبي على جسم الوضع الامني، الأمر الذي قد يشجع أصحاب الأجندات التخريبية على تنفيذ أعمال إرهابية.

ولفت إلى أن التحذير الذي تم إبلاغه لبعض الشخصيات من احتمال حدوث اغتيالات في هذه الفترة، يندرج أيضًا ضمن إطار السلوك الاستباقي والوقائي، مشددًا على أن المطلوب عدم إعطاء أي شخص أي فرصة لتحقيق أغراضه.