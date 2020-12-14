من أول يناير .. موسكو تبدأ حملة تطعيم كبرى لمواطنيها ضد كورونا

بدأت الحكومة الروسية، عملية تحديد وتسجيل الفئات الأولى بالرعاية والتي تحتاج لأن تتلقى علاجًا يقي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، في حملة تهدف لتطعيم الروس بالمصل الروسي سبوتنيك في، وفق ماذكرت وسائل إعلام روسية.

وستركز عملية التسجيل على أن تحدد الفئات التي ستتلقى اللقاح، من كبار السن والمصابين بأمراض قد ينجم عنها مضاعفات، وموظفي المؤسسات الطبية والتعليمية، إضافة للعاملين في قطاع الخدمات المدنية والثقافة وكذلك التجارة والخدمات البلدية.

وذكر عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن دفعة جديدة من اللقاح ستكون موجوة قريبًا، موضحا : اليوم نفتح باب التسجيل للتطعيم ضدكوفيد-19 والفئات المعرضة للخطر".

وتحضر السلطات لتوفير اللقاح لسكان العاصمة موسكو الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وليس لديهم أمراض مزمنة، ولم يشاركوا في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، خلال شهر وذلك خلال بداية العام المقبل.

وسبق ان أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أن مصنع شركة "إر – فارم" الذي يجري بناؤه بالاشتراك مع حكومة العاصمة سينتج حوالي 10 ملايين جرعة شهريا من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكورونا.

وأضاف وفقًا لذلك : "ستصبح موسكو أكبر موقع لإنتاج اللقاح الوطني ضد كوفيد - 19، وسيتم في الأسابيع المقبلة، افتتاح مصنع أدوية حديث ، الذي سيكون لديه القدرة الكافية لتطعيم سكان موسكو وسكان العشرات من الكيانات الأخرى للاتحاد الروسي".