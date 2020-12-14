طقس الخليج.. أمطار رعدية في السعودية وارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبيه غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
وفى سياق متصل قد وضعت وزارة النقل حجر الأساس لمشروع طريق منتزه البيضاء المرحلة الأولى والثانية والبالغ طوله 14.8 كم، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك وفقا لما نشرته كالة الانباء السعودية "واس"
ويعد منتزه البيضاء البري أحد أهم المواقع السياحية بالمدينة المنورة والتي تستهوي المتنزهين والأهالي والزوار، لما يمتلكه من مقومات للسياحة، ولكون الطريق المؤدي إليه حاليًا هو طريق زراعي مفرد به الكثير من عوائق الممتلكات والمزارع على جانبيه ..
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