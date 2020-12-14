فنزويلا تعثر على 11 جثة لمهاجرين قبالة الساحل الشرقي

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أحمد جودة - القاهرة - عثر خفر السواحل في ترينيداد وتوباغو، اليوم الاثنين، على 11 جثة قبالة الساحل الشرقي لفنزويلا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وأصدر خفر السواحل في ترينيداد، بيانًا قال فيه: إن "11 شخصا يعتقد أنهم سافروا من فنزويلا إلى ترينيداد وتوباغو عثر عليهم ميتين في المياه بالقرب من فنزويلا الشرقي".

وأضاف البيان: "تم العثور على الجثث يوم السبت بالقرب من بلدة جويريا الساحلية الفنزويلية".

وتابع البيان: "المعلومات الأولية تشير إلى أن 11 جثة قد تكون مرتبطة بقارب غادر بلدة جويريا، شمال شرق ولاية سوكري الفنزويلية، في 6 ديسمبر وعلى متنه أكثر من 20 شخصا، لم يتم رؤيتهم أو سماع شيء عنهم منذ ذلك الحين".

وكان خفر السواحل، لفت إلى أنه في الأسبوع الماضي لم يعترض أي سفن تغادر من غويريا، وأن السلطات في ترينداد وتوباغو تعمل مع فنزويلا في جهد بحث مشترك.