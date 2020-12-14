أمنع هاتفك من السرقة.. وكيف تعرف من يتطفل أو يعبث بهاتفك

منع سرقة الهاتف أو إسترجاع الهاتف وماذا تفعل لكى تحمى هاتفك من السرقة، وفى حالة سرقتة كيف ترجعه، وكيف تجنن الحرامى وتكشفه فور سرقته لهاتفك أو تمنعه من إستخدام الهاتف أو رؤيه محتويات الهاتف من صور وفيديوهات وغيرها من الخصوصيات، وكيف تقفل هاتفك بطريقة لن يقدر أحد من فتحه سواء كان هذا الشخص لص أو متطفل، ففى هذة المقالة سنجيب على كل الأسئلة السابقة وعرض تفاصيل عن كيفيه فعل ذلك.

كيف تحمى هاتفك ومنع سرقة الهاتف؟

يوجد تطبيق على متجر جوجل “جوجل بلاى” اسمه pocket sense ميزته أنه عند ترك هاتفك على المكتب أو فى الجيب أو فى الشنطة وجاء شخص لتحريكه من مكانه أو أخذه يجعل التطبيق الهاتف يصدر صوت سرينه عالية يفضح الحرامى وينبه الجميع حول الهاتف أن هناك خطر مما يجبر اللص على ترك الهاتف والهروب أو تمكنك من الأمساك بهذا اللص.

ويوجد طريقة أخرى بالتطبيق للحماية من السرقة فى حالة أن تركت هاتفك موصل بالشاحن الخاص به يمكن للتطبيق أن يصدر صوت سرينه عالية لتنبيهك أنه قام أحد بفصل سلك الشاحن من هاتفك، وصوت التنبية العالى هذا لا يمكن إقافه نهائى سوى من خلالك أنت عند الإمساك بهاتفك وفتح رمز القفل سواء كان نمط أو رقم سرى.

كيف تقفل هاتفك ولم يتمكن أحد من فتحه أو عمل فورمات “مسح البيانات”؟

يوجد تطبيق على متجر جوجل “جوجل بلاى” أسمه smart lock screen ميزته هو جعل الهاتف لا يغلق أبدا مهما حاول اللص أو المتطفل، فهذا التطبيق يوقف عمل زر الباور الذى دورة هو غلق الهاتف، فمهما ضغط أى شخص على زر البور لن يغلق الهاتف أبداً.

وهذا التطبيق مناسب جداً للعمل مع التطبيق السابق لأن اللص عندما يسمع صوت الإنذار العالى يحاول بالطبع غلق الهاتف عن طريق زر الباور، ولكن هذا التطبيق يخيب أمل اللص ويمنع قفل الهاتف ويتم فضح اللص أو المتطفل.

كيف تعرف السارق أو المتطفل وإسترجاع هاتفك؟

لو أنت فى شغلك أو منزلك أو عند أحد أصحابك يوجد تطبيق على متجر جوجل “جوجل بلاى” أسمه crook catcher ميزة هذا التطبيق أنك عند تواجدك وسط مجموعة أشخاص أو أى مكان خارج المنزل وتركت هاتفك وأنشغلت عنه بفعل أى شئ دون الإنتباه له، وحاول أى شخص فتح هاتفك وتخمين الرقم السرى أو النمط وقام بإدخاله مرتين خطأ، يقوم التطبيق على الفور بإلتقاط صورة لهذا الشخص المتطفل وإرسالها إليك على بريدك الإلكترونى ” email”.

وإذا كان الذى يحاول فتح هاتفك لص وقام بسرقة هاتفك والذهاب به لمكان أخر سيقوم التطبيق على بإبلاغك بتفاصيل الموقع الجغرافى المتواجد به هاتفك ويرسله لك على بريدك الإلكترونى مع صورة هذا المتطفل أو اللص لمعرفته وإسترجاع الهاتف.

ولمنع سرقة الهاتف أو منع التطفل يجب تنزيل جميع التطبيقات الثلاثة المذكورة فى المقال لتأمين وحماية هاتفك حماية مثلى فعالة، وليصبح هاتفك محمى من السرقة والتطفل أو إسترجاع هاتفك فى حالة سرقته.