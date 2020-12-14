وزير الاقتصاد الألمانى: انتشار فيروس كورونا فى البلاد خرج عن السيطرة

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت أمس الأحد، التوصل لعدة إجراءات لمواجهة تفشى وباء كورونا، لاسيما فرض إغلاق صارم فى البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، فضلا عن حظر التجمع والاحتشاد فى ليلة رأس السنة على مستوى ألمانيا.
وجاء ذلك بعد مشاورات أجرتها ميركل مع رؤساء حكومات الولايات وقد أسفرت هذه المشاورات أيضا عن قرار بحظر بيع الألعاب النارية قبل رأس السنة.
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