بعد اختطاف المعارض الإيراني.. تركيا توجه ضربة لمخابرات طهران

وجهت المخابرات التركية ضربة قوية لنظيرتها الإيرانية، وذلك بعد اختطاف الأخيرة القيادي البارز في حركة النضال لتحرير الأهواز، حبيب أسيود، في مدينة إسطنبول التركية، ونقله إلى طهران.
ووفقًا لوسائل إعلام تركية، اعتقلت المخابرات التركية 11 شخصا مرتبطا بالمخابرات الإيرانية، على خلفية اختطاف المعارض حبيب أسيود من إسطنبول وتهريبه إلى الأراضي الإيرانية.
وذكرت الوسائل الإعلامية، أن الخلية التابعة للمخابرات الإيرانية يقودها مهرب مخدرات من أصل إيراني، محكوم عليه بالسجن المؤبد أربع مرات في تركيا وهارب إلى إيران.
وكانت المخابرات التركية حققت في اختفاء المعارض الإيراني حبيب جهاب بعد وصوله إلى إسطنبول أكتوبر الماضي، وتوصلت لشبكة مخدرات مرتبطة بالمخابرات الإيرانية استدرجت المعارض عن طريق زوجته السابقة واختطفته.
وقال مسؤول تركي رفض الكشف عن هويته لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المعارض حبيب أسيود، تعرض لعملية خداع، وذلك بعد استدراجه من السويد إلى تركيا على يد امرأة تدعى "س. صابرين"
ولفت إلى أن صابرين كانت قد وصلت مدينة إسطنبول قبل يوم من وصول أسيود، ليتم اختطافه بعد ذلك، ونقله إلى إيران..
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