بعد ارتفاع معدل الإصابة بكورونا.. مجلس "جرينتش" في لندن يطالب بإغلاق المدارس

طلب مجلس منطقة جرينتش في لندن اليوم الاثنين من جميع المدارس الواقعة في المدينة إغلاق أبوابها اعتبارا من اليوم والتحول إلى نظام التعليم عبر الإنترنت ، وذلك إثر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال رئيس المجلس داني ثورب - وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم - إن "وتيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة تتصاعد بسرعة كبيرة، مما يستدعى اتخاذ إجراء فوري".

وأضاف ثورب "إننا الآن نسجل أعلى معدلات الإصابة في جرينتش منذ مارس الماضي ، ولذلك طلبت من المدارس إغلاق مبانيها اعتبارا من مساء اليوم والانتقال إلى التعلم عبر الإنترنت طوال مدة الفصل الدراسي، مشيرًا إلى أن القرار لا يشمل العاملين الأساسيين وذوي الاحتياجات الخاصة".

وشهدت منطقة جرينتش الكائنة جنوب شرق لندن في المملكة المتحدة، ارتفاعا حادا في معدل حالات الإصابة الجديدة بكورونا على مدى أسبوع، وتم تسجيل 248.3 حالة لكل 100 ألف شخص في الأيام السبعة حتى 9 ديسمبر الجاري، مقارنة بـ 158 حالة في الأيام السبعة حتى 2 ديسمبر الجاري.

وجاء قرار إغلاق المدارس بعد أن حذر عمدة لندن صادق خان السكان من أن العاصمة قد تتجه إلى فرض قيود من الفئة 3 في غضون أيام بسبب ارتفاع معدلات الإصابة.