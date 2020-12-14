ترامب: موظفو البيت الأبيض ليسوا أولوية فى تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "موظفى البيت الأبيض لا ينبغى أن يكونوا من بين الأوائل فى البلاد الذين يحصلون على لقاح كورونا، يجب أن يتلقوا اللقاح فى وقت لاحق من البرنامج، ما لم يكن ذلك ضروريًا على وجه التحديد".

وأضاف "لقد طلبت إجراء هذا التعديل.. ليس من المقرر أن أتناول اللقاح، لكننى أتطلع إلى القيام بذلك فى الوقت المناسب".

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز أن أحد المسئولين بالبيت الأبيض أكد فى وقت سابق، خطة لمنح الأولوية للتحصينات لمن يعملون بالقرب من الرئيس.