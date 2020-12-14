العربية: مصر تكشف عن مخطط إخواني شديد الخطورة بدعم من تركيا

نقلت قناة "العربية" عن مصادر قولها، اليوم الاثنين، إن جهات أمنية فتحت ملفات تنظيم الإخوان في مصر منذ 2012.
وأضافت المصادر أن مصر أمدت دولا أوروبية بمعلومات عن جمعيات خيرية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، موضحة أن الإخوان الهاربين إلى تركيا بدأوا بضخ استثمارات كبيرة في ليبيا.
وأشارت مصادر "العربية"، إلى أن هناك تحقيقات مصرية ستؤدي إلى القبض على المزيد من عناصر الإخوان.
ولفتت إلى أن التحقيقات المصرية كشفت عن وجود مخطط إخواني لإقامة مشاريع في الخليج، حيث شكل الإخوان عناصر شديدة الخطورة به.
وأوضحت مصادر العربية أن القاهرة أبلغت دولا خليجية بمعلومات دقيقة عن تحركات الإخوان، مؤكدة أن عناصر إخوانية رحلت من الكويت كشفت عن تنسيق مع الجماعة الإرهابية في تركيا.
كما كشفت التحقيقات المصرية عن نقل الإخوان أموالهم إلى إيران مؤخرا، فضلًا عن اختراق عناصره للجاليات العربية بأوروبا.
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