تكدس بالمحال في ألمانيا قبل بدء الإغلاق الثاني الأربعاء المقبل

تشهد المحال التجارية الألمانية تكدسا شديدا للمواطنين، اليوم الإثنين،عقب إعلان الحكومة الألمانية أمس الأحد، بدء إغلاق ثان سيبدأ الأربعاء الموافق 16 من الشهر الجاري حتى 10 يناير من العام المقبل 2021.

ويأتي قرار الإغلاق الثاني من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، في ضوء استمرار ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا.

وناشد رئيس المستشارية هيلج براون، المواطنين اليوم إلى عدم التكدس لعدم تفشي فيروس كورونا بشكل سريع.

من جانبه، ناشد وزير الاقتصاد الاتحادي بيتر ألتماير المواطنين بالامتناع عن شراء هدايا عيد الميلاد يومي الاثنين والثلاثاء تجنبا للتكدس والتعرض للإصابة، مضيفا - في تصريح لصحيفة بيلد" - " أتمنى أن يشترى الناس ما يحتاجونه فقط من الطعام"، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، و قال "كلما أسرعنا في السيطرة على العدوى، كلما كان الوضع أفضل للجميع".

بدوره، أوضح نائب المستشار أولاف شولتز (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) - في تصريح بثته قناة RTL - "إننا نواجه كارثة طبيعية وعلينا أن نتحلى بالفطنة لعدم تفاقم الأزمة .. نحن نبذل كل ما في وسعنا لحماية المواطنين".

ووجهت المعارضة انتقادات كثيرة للحكومة، واعتبرت أن قرار الإغلاق في منتصف الأسبوع سيؤدي إلى كارثة وتكدس كبير للمواطنين وزيادة الإصابات بكورونا، إلا أن عمدة برلين مايكل مولر برر قرار توقيت الإغلاق أنه سيبدأ بمنتصف الأسبوع (الأربعاء)، لمنح العائلات فرصة لتدبير ما يحتاجونه، لكن عليهم عدم التزاحم على المحال التجارية.