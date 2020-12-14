2 مليون جرعة.. الصحة اللبنانية تعلن موعد استلام الدفعة الأولى من لقاح كورونا

كشفت مادونا مطر عضو اللجنة الوطنية للقاح في وزارة الصحة اللبنانية، أن بيروت ستتسلم الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في الأول من مارس المقبل.

وقالت مطر في تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام، إنه تم "تشكيل لجنة وزارية مختصة من قبل وزارة الصحة من أجل وضع برنامج آمن وفعال للحفاظ على فعالية اللقاح خلال عملية النقل والحفظ وصولا إلى المواطنين.

وأكدت أن هذه اللجنة تفرعت إلى لجان عدة للعمل بشكل جدي لاختيار نوع اللقاح الذي سيتم استيراده، ووضع خطة عمل في آلية الاستيراد ونقله وحفظه وتحديد المراكز المؤهلة له، كذلك تحديد توزيعه على الفئات المستهدفة ولا سيما تلك الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، كالعاملين في القطاع الصحي والمسنين والذين يعانون أمراضا مزمنة مستعصية.

وأوضحت أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أجرى محادثات مبكرة، لتأمين اللقاح بأفضل الأسعار ما شكل عاملا إيجابيا بحجز اللقاح ومنع احتكاره تحت أي ظرف كان.

ولفتت إلى أنه من المقرر أن يتسلم لبنان الدفعة الأولى في الأول من مارس المقبل، ويبلغ عددها حوالى المليوني لقاح سيتم توزيعها مجانا على الفئة المستهدفة.

وأكدت أنه تم توقيع اتفاقية مباشرة مع مصرف لبنان وشركة "فايزر" للحرص على ألا يكون هناك أي طرف ثالث في الاتفاقية لتخفيف الأعداد والنسب الربحية التي قد ترفع من سعر استيراده.

ودعت رئيسة قسم الأمراض الجرثومية وقسم الكورونا في مستشفى سيدة المعونات الجامعي، المواطنين إلى عدم الاستهتار واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من الوقاية والتباعد الاجتماعي، وخاصة مع اقتراب الأعياد.

وأكدت أن اليوم، لا حل أمام الجميع إلا التلقيح، خاصة أنه لم يتم بعد اكتشاف الدواء المناسب للفيروس.