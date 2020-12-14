تزامنا مع حملة تطعيم واسعة.. روسيا تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا اليومية

سجلت روسيا، اليوم الاثنين، قفزة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك بالتزامن مع حملة تطعيم واسعة أطلقتها السلطات في مختلف أقاليم روسيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت الصحة الروسية تسجيل 27328 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى مليونين و681256 في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت الصحة الروسية أنه تم رصد 450 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وبذلك ارتفعت حصيلة الضحايا منذ تفشي الجائحة في البلاد إلى 47391 شخصا.

وقال مركز مكافحة الوباء، في بيان اليوم الاثنين، إن 18562 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين من "كوفيد-19" إلى مليونين و124797 شخصا.

وأطلقت السلطات الروسية، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم مجانية شاملة ضد الفيروس، من المقرر أن تشمل جميع المناطق، وتكون فيها الأولوية في البداية للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ثم يتم تعميمها على جميع سكان روسيا الراغبين في التطعيم.

وبدأت السلطات الصحية في موسكو، اليوم الاثنين، بتسجيل فئات جديدة، تُصنف بأنها عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، للبدء في عمليات تطعيمها.

وتشمل هذه الفئات الجديدة العاملين في قطاع الخدمات المدنية، والثقافة، وكذلك التجارة والخدمات البلدية.

وكانت الأولية قبل ذلك للقطاعات والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، مثل موظفي المؤسسات الطبية والتعليمية، وموظفي المؤسسات الاجتماعية، وغيرهم من العاملين في المؤسسات التعليمية والطبية، الذين يعملون في مجال التنظيف، والتمريض ، وكذلك الإداريين في هذه القطاعات.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن دفعة جديدة من اللقاح ستصل إلى العاصمة، وسيتم فتح باب التسجيل للتطعيم ضد "كوفيد-19" لمجموعات الخطر الجديدة اليوم الاثنين.

وسيكون اللقاح متاحا لسكان موسكو الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وليس لديهم أمراض مزمنة، ولم يشاركوا في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، ولم يتم تطعيمهم في الثلاثين يوما الماضية.