أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عبر موقعها الإلكتروني "زوروا أبوظبي"، قائمة تضم 13 دولة "بينها السعودية" يمكن لمواطنيها القدوم إلى أبوظبي بغرض السياحة، دون الخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن أبوظبي تخطط لإعادة فتح أبوابها أمام السياح بحلول أوائل يناير المقبل، تزامنًا مع تخفيفها الإجراءات الاحترازية من جرّاء أزمة كورونا، حيث تتطلع إلى التعافي من الوباء.
وتفتح العاصمة الإماراتية أبوابها للسياح من مجموعة الدول التي تعدها آمنة، مع تحديث القائمة كل أسبوعين.
ومع إعلان الإمارات تسجيلها اللقاح الصيني، أعلنت أبوظبي أنها ستستأنف جميع أنشطتها الاقتصادية والسياحية والثقافية خلال أسبوعين.
يُذكر أن الإمارات هي خامس أكثر دولة عربية تسجيلًا لحالات "كوفيد-19"، بعد العراق والمغرب والسعودية والأردن، كما أنها تأتي في المركز 44 في قائمة الإصابات بالفيروس لجميع دول العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات: دخول مواطني 13 دولة للبلاد بدون حجر صحى .. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.