38940 حالة.. السعودية تكشف إجمالى المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ

نشرت وكالة واس السعودية، تفاصيل إجمالى عدد المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ والعيادات في مستشفيات صحة جازان بالمملكة العربية السعودية.
وتوزعت الخدمات المقدمة، حيث استقبل قسم الطوارئ 23691 حالة، فيما راجع 15249 العيادات الخارجية، وجرى تنويم 1549 مريضًا عن طريق أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في المستشفيات.
وأجرت أقسام الجراحة في المستشفيات 632 عملية، منها 489 عملية جراحية من أقسام الجراحة و143 عملية جراحية من قسم جراحة اليوم الواحد.
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