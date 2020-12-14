نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات فيروس كورونا تتجاوز 900 ألف حالة في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في أوكرانيا، 900 ألف إصابة، وفقًا لوزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف.

وسجلت وزارة الصحة الأوكرانية، 6451 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب 93 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الحكومة الأكرانية إنها ستفرض إجراءات مشددة في يناير، على أمل وقف الانتشار السريع للعدوى. وتشمل الإجراءات إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية ومراكز الترفيه، وتحظر التجمعات العامة وستدخل حيز التنفيذ في الفترة من 8 إلى 24 يناير.

وكانت الحكومة الأوكرانية، فرضت الشهر الماضي إغلاقا عاما في عطلات نهاية الأسبوع، إذ أغلقت أو فرضت قيودا على معظم الأنشطة التجارية، باستثناء الخدمات الأساسية مثل محلات البقالة والصيدليات والمستشفيات ووسائل النقل، ورفعت هذه القيود في الثاني من ديسمبر.