نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المفوض البريطاني للتجارة بإفريقيا: فرص الاستثمار بـ"المنطقة الاقتصادية" عظيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اليستر لونج نائب المفوض البريطاني للتجارة بإفريقيا، أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أهميتها الكبيرة.

وقال خلال كلمة له أذاعها برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية المصرية، والقناة الأولى، إن اتفاقية التجارة والشراكة التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين ذات أهمية قصوى لبريطانيا، ولتواجد الاستثمارات البريطانية في المنطقة، لأنها منطقة حيوية تقع على طريق استراتيجي يطل على ضفتي قناة السويس.

وشدد على أن بلاده رأت فرص استثمار عظيمة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي سيكون لها عظيم الأثر على التنمية في مصر وعلى السوق الإفريقي بشكل عام.

