الهلال الأحمر الكويتي: طائرة إغاثة محملة بـ 40 طنا من المساعدات للشعب السوداني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية اليوم الاثنين، إقلاع طائرة إغاثة محملة بـ 40 طنا من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج -في تصريح صحفي- إن تسيير هذه الرحلة يأتي فى إطار المساعدات والجهود الإنسانية التي تقدمها الكويت للدول الشقيقة والصديقة في الحالات الطارئة والاستثنائية، لاسيما للاشقاء في السودان الذي تعرض لفيضانات موخرا نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأكد المعراج أن الكويت تبذل جهودا كبيرة لمساعدة السودان على تخطي تداعيات هذه الكارثة والحد من تفاقم آثار الفيضانات، مشيرا إلى أن وفد الجمعية يقوم بدور كبير في مساعدة المحتاجين وتوفير احتياجاتهم الضرورية في المرحلة الحالية.

ولفت إلى أن طائرة الإغاثة تحمل على متنها مختلف الاحتياجات الإنسانية الضرورية، ومواد إغاثية متنوعة، إضافة إلى كراسي متحركة، وأدوية، وملابس وبطانيات، مشيرا إلى أن فريق الجمعية سيعزز من وجوده الميداني بالسودان؛ للإشراف على توزيع مواد الإغاثة المختلفة، وتلبية احتياجات المتضررين.