رفض الترويج لأكاذيب آبي أحمد.. صحيفة سودانية تكشف سبب قطع حمدوك زيارته لإثيوبيا

وأضاف المصدر أن الاجتماع ناقش قضية إقليم تيجراي والتي انتهت إلى العودة إلى الإيقاد، مشيرًا إلى أنه بعد التوافق على المسائل الثلاث كان من المفترض أن يلتقي حمدوك الرئيسة الإثيوبية ويزور عددا من الأماكن.
وأوضح أن هذا الأمر فهم منه أنه محاولة من آبي أحمد لاستخدام زيارة حمدوك في الترويج للوضع في إثيوبيا وإرسال رسالة مفادها أن لا أثر للحرب بين إقليم تيجراي والحكومة على الحياة في إثيوبيا، الأمر الذي رفضه حمدوك وعاد بعد نهاية المباحثات إلى الخرطوم.
يذكر أن آبي أحمد، عقب مغادرة حمدوك، زار مباشرة إقليم تيجراي، وعاصمته ميكيلي؛ التي دارت فيه المعارك الطاحنة، كما التقى بجنرالات الجيش الفيدرالي، والحكومة المؤقتة.
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