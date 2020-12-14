قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إن بلاده لديها علاقات استراتيجة شاملة مع روسيا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف: "هناك تعاون مع روسيا بشأن تجارب لقاح سبوتنيك".
من جانبه قال لافروف إنه بحث مع بن زايد التطورات في المنطقة، إضافة إلى الجهود الثنائية المشتركة لمكافحة فيروس كورونا.
وأوضح لافروف: "نتعاون مع الإمارات في مجال اكتشاف الفضاء وعلى صعيد مكافحة جائحة كورونا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية الإمارات: نتعاون مع روسيا بشأن لقاح سبوتنيك ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.