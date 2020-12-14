وزير خارجية الإمارات: نتعاون مع روسيا بشأن لقاح سبوتنيك ضد كورونا

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إن بلاده لديها علاقات استراتيجة شاملة مع روسيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف: "هناك تعاون مع روسيا بشأن تجارب لقاح سبوتنيك".

من جانبه قال لافروف إنه بحث مع بن زايد التطورات في المنطقة، إضافة إلى الجهود الثنائية المشتركة لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح لافروف: "نتعاون مع الإمارات في مجال اكتشاف الفضاء وعلى صعيد مكافحة جائحة كورونا".