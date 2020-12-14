الأيام المقبلة صعبة.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقدم في مفاوضات البريكست مع بريطانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، الاثنين، عن تقدم في مفاوضات البريكست مع بريطانيا، مشيرا إلى أن الخلافات لا تزال قائمة.

وقال مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، اليوم الاثنين، إن إبرام اتفاقية تجارية مع بريطانيا لا يزال ممكنا قبل الانفصال النهائي للبلاد عن الكتلة، المؤلفة من 27 دولة يوم 31 ديسمبر، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة من المفاوضات ستكون حرجة.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، حضر جلسة إعلامية مغلقة قدمها بارنييه حول الوضع في بروكسل، إن محادثات التجارة المضطربة قد تنهار ولكن في الوقت الحالي "لا يزال المريض على قيد الحياة"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" الانجليزية.

وقال دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي: "قد يكون هناك الآن طريق ضيق للتوصل إلى اتفاق - إذا تمكن المفاوضون من إزالة العقبات المتبقية في الأيام القليلة المقبلة" ، مضيفا أن النجاح يعتمد على قبول لندن "للمقايضات المتأصلة" من أجل صفقة عادلة.

على الرغم من عدم وجود العديد من المواعيد النهائية، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الأحد على "بذل جهد إضافي" لمحاولة كسر الجمود بشأن الوصول إلى مياه الصيد في المملكة المتحدة لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي وقواعد اللعب النظيف للشركات من أجل تجنب الانقسام المضطرب في العلاقات التجارية في نهاية الشهر.

وقال بارنييه في تغريدة بعد لقائه مع المبعوثين الوطنيين للاتحاد الأوروبي: "من مسؤوليتنا إعطاء المحادثات كل فرصة للنجاح" ، مضيفًا أن "الأيام القليلة المقبلة مهمة" إذا كان من المقرر إبرام اتفاق تجاري في الأول من يناير.

وصوت البريطانيون لمغادرة أكبر كتلة تجارية في العالم في استفتاء وطني في عام 2016، وزعم السياسيون المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عدة مناسبات أن التوصل إلى صفقة سيكون أمرا سهلا.

وبعد سبعة أشهر من المحادثات، لم يتضح ما إذا كانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيكونان قادرين على إبرام اتفاق قبل أقل من ثلاثة أسابيع، أو مواجهة أضرار اقتصادية من عدم التوصل إلى اتفاق اعتبارا من الأول من يناير.