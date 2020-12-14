"الجراحة الهجينة" تنقذ حياة مريضة بضيق شرايين تاجية في السعودية

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" تفاصيل إنقاذ حياة مريضة باستخدام الجراحة الهجينة بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة.

وقد تمكن فريق طبي تكاملي من عدة أقسام يضم 15 طبيبًا وفنيًا بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة استخدام الجراحة الهجينة لإنقاذ حياة مريضة تعاني من مشاكل متعددة تتمثل في تضيق في شرايين القلب التاجية، وإرتجاع في الصمام الأورطي، وتوسع في كامل الشريان الأورطي من القلب إلى منتصف الصدر.

وبعد استكمال الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية أجريت عملية جراحية لتوصيل لشرايين القلب وتغيير للصمام الأورطي وعمل تغيير لكامل القوس الأورطي بعد إيقاف عضلة القلب عن الحركة بالكامل، والاستعانة بجهاز التروية ليقوم مقام القلب، ثم قام فريق جراحة الأوعية الدموية بعمل ترميم للشريان الأورطي باستخدام تقنية الأشعة التداخلية.

وتكللت العملية بالنجاح وتماثلت المريضة للشفاء، وخرجت من المستشفى وهي بصحة ويتم متابعتها عبر العيادات المختصة.