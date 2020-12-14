أخبار اليمن : أجواء شديدة البرودة في 6 محافظات يمنية

أجواء شديدة البرودة في 6 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة على عدد من المحافظات، وحذر من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع والمناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، ريمة، حجة، المحويت، لحج، أبين، شبوة وحضرموت.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة أيضاً على المناطق الصحراوية خاصة في مأرب، الجوف والمهرة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وحذر المركز المواطنين من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة أثناء الليل وساعات الصباح الباكر.

وحث المزارعين ورعاة المواشي والنحل على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وثروتهم الحيوانية من آثار البرد الشديد .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) قثد أوضح المركز أنه تم تسجيل أدنى درجات الحرارة صباح اليوم في ذمار وعمران بـ 0.5 تحت الصفر، صنعاء 1.4 ، السدة 5.4، إب 8.6 ، حجة 9 درجات، والمحويت 9.3

