أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة، هي الأولى بعد أول انتخابات تجري في عهده.

ووفقا لمركز التواصل الحكومي، تضمنت الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تغييرات واسعة، أهمها تعيين وزير التربية والتعليم العالي الأسبق محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط، خلفا لخالد الفاضل.

كما تم تعيين وكيل وزارة المالية الأسبق خليفة مساعد حمادة في منصب وزير المالية خلفا لبراك الشيتان، والشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع خلفا للشيخ أحمد منصور الصباح.

ومن غير المرجح أن تتغير السياسة النفطية التي يحددها المجلس الأعلى للبترول، ولا السياسة الخارجية التي يحددها أمير البلاد بالتغيرات الحكومية.

كما أعيد تعيين الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، والشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وزيرا للصحة، واستمر الوزير أنس الصالح في منصبه كوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، لكنه فقد وزارة الداخلية التي كان يشغلها سابقا، إذ ذهبت إلى الشيخ ثامر علي الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني.

وأعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء، الثلاثاء، بعد أن قدم استقالة الحكومة في خطوة إجرائية تلت تنظيم انتخابات برلمانية في الخامس من شهر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يفتتح الأمير الذي تولى مقاليد السلطة في سبتمبر بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد، الثلاثاء، دور الانعقاد الأول لأول برلمان يتم انتخابه في عهده.