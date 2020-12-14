بعد انتكاسات محرجة.. روسيا تطلق "الصاروخ الثقيل" للفضاء

أطلقت روسيا بنجاح، الاثنين، صاروخها من الجيل الجديد "أنغارا"، وهو أول صاروخ تطوره البلاد منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، بعد 6 سنوات تقريبا من تجربة سابقة.

ويعود الإطلاق الوحيد لصاروخ ثقيل من طراز "أنغارا" سابقا إلى نهاية ديسمبر 2014، لكن من ذاك حصلت تأخيرات عدة في البرنامج الرامي إلى استبدال صواريخ "بروتون" المتقادمة التي تعود تقنيتها إلى ستينات القرن الماضي.

وأقلع الصاروخ، الاثنين، في الوقت المحدد من قاعدة بليسيتسك العسكرية في شمال روسيا عند الساعة 05:50 بتوقيت غرينيتش.

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) في بيان: "في الوقت المحدد، بعد 12 دقيقة و28 ثانية من الإقلاع، انفصلت الكتلة المدارية لصاروخ أنغارا إيه 5 عن الطبقة الثالثة".

وكتب رئيس الوكالة، ديمتري روغوزين، عبر "تويتر" "إنه يحلق"، مرفقا تغريدته بصورة للصاروخ على منصة الإطلاق.

وكان صاروخ "أنغارا" بطراز خفيف الحجم قد أطلق في يوليو 2014.

وصممت روسيا صاروخ "أنغارا" ليحل محل صواريخ "بروتون"، التي تعود أولى طرازاتها إلى ستينات القرن الماضي وقد منيت بانتكاسات عدة محرجة في السنوات الأخيرة أثارت أزمة في قطاع الفضاء الروسي.

كذلك تستعين هذه الصواريخ الجديدة بتقنية أكثر مراعاة للبيئة، إذ تعتمد قوة الدفع الخاصة بها على مزيج من الكيروسين والأكسجين السائل يتسبب بدرجات أدنى بكثير من التلوث مقارنة مع وقود الصواريخ السام المستخدم في طرازات "بروتون".

غير أن برنامج "أنغارا" سجل تأخيرات عدة أدت إلى عدم احترام الجدول الزمني الذي حددته السلطات الروسية عند التجربة الأولى في 2014.

والصاروخ الذي انطلق، الاثنين، كان مقررا إطلاقه أساسا في الثالث من نوفمبر، في موعد أرجئ مرات عدة.