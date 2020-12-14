اعتذار لنيمار بعد الإصابة المبكية.. والأب يرد بغضب

قدم البرازيلي تياغو منديش، لاعب وسط ليون، الاثنين، اعتذاره لتسببه بإصابة قوية لمواطنه نيمار نجم باريس سان جرمان في كاحله الايسر، في نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في ختام المرحلة 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد.

وخرج نيمار باكيا على الحمّالة في نهاية المواجهة التي خسرها فريقه بهدف نظيف، بعد تعرضه لخطأ قوي من منديش في الوقت بدل الضائع، أدى إلى طرد مباشر للأخير.

وكتب منديش عبر حسابه على إنستغرام: "الأخطاء تحصل، ولكنني هنا لأقدم اعتذاري لنيمار. آمل ألا يكون الأمر خطيرا".

وأعرب المدرب الألماني، توماس توخل، عن "قلقه" بعد المباراة حيال إصابة نجمه، الذي انتقد سابقا بسبب مبالغته على أرض الملعب لدى التعرض للأخطاء، بانتظار نتائج الفحوصات المقررة أن تصدر الاثنين.

كما انتقد والد الدولي البرازيلي مسألة ارتكاب الأخطاء الكثيرة بحق ابنه حيث كتب عبر إنستغرام: "حتى متى؟ لماذا لا نعاقب من البداية، منذ الخطأ الأول، لماذا ننتظر الخطأ السابع أو الثامن أو التاسع؟".

وطمأنت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية جماهير نيمار، الاثنين، بعد أن نشرت تقريرا تشير فيه إلى أن نيمار لم يتعرض لكسر في الكاحل، وأن إصابته أسهل مما كان متوقعا.

وسيسابق نيمار الزمن للعودة للملاعب، واللحاق بالموقعة المرتقبة لسان جرمان أمام فريقه السابق برشلونة الإسباني، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام بعد شهرين من الآن.