الكرملين: ليس لنا علاقة بالمتسللين الذين اخترقوا وزارة الخزانة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين فى بيان نشرته وكالة "تاس" الروسية: "ليس لنا علاقة بالمتسللين الذين اخترقوا وزارة الخزانة الأمريكية". وصباح اليوم أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن أجهزة فى وكالات حكومية أمريكية تعرضت لحملة قرصنة ضخمة يعتقد أن ورائها الاستخبارات الروسية.

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