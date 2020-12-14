على خطى ألمانيا.. إيطاليا تقترب من كارثة الموجة الثالثة لـ كورونا

حذر مسؤول صحي بإيطاليا، من خروج المواطنين خلال هذه الفترة استعدادًا للأعياد، ما يؤدي إلى زيادة إصابات فيروس كورونا في البلاد.

ووفقًا لوكالة "آكي" الإيطالية، قال مستشار شؤون الصحة في مقاطعة لاتسيو أليسيو داماتو: "نحن نخاطر بشكل كبير.. ما نفعله بشكل خاطئ اليوم، سنجده أمامنا مرة أخرى خلال أسبوعين".

وأضاف داماتو أن خروج المواطنين للتدافع للشراء والتبضع في هذه الساعات سيؤدي إلى زيادة إصابات كورونا، مما سيدفع البلاد لتبني إجراءات تقييدية إضافية.

جاءت تصريحات داماتو في مقابلة مع صحيفة "ميساجيرو" الإيطالية، بعد تدفق أعداد كبيرة من الناس إلى شوارع وسط روما يوم أمس للتسوق على ضوء أعياد الميلاد الوشيكة.

ودعا داماتو المواطنين إلى التسوق بحرص وذكاء، دون تقديم فوائد للجائحة"، مؤكدا "لقد دافعنا حتى الآن عن روما ومنعنا العاصمة من العودة إلى حالى الإغلاق كالمدن الأوروبية الكبيرة الأخرى".

وأشار: "لكن مع زيادة الإصابات يجب أن نتخذ الإجراءات المناسبة للحد منها"، معربًا عن مخاوفه من مواجهة موجة ثالثة لكورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، أن انتشار فيروس كورونا في بلاده خرج عن السيطرة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعترف ألتماير بأن "الإجراءات الأقل حزمًا لم تكن كافية" بعد أن اضطرت ألمانيا إلى إغلاق المتاجر والمدارس والدخول في عملية "إغلاق تام" مرة أخرى خلال عيد الميلاد.

وحذر ألتماير من أن المستشفيات ستكتظ بأعداد الحالات المرتفعة في غضون أسابيع إذا لم يتم فرض الإغلاق الجديد، حيث ازداد عدد مرضى العناية المركزة إلى أكثر من 4500.

ودعا ألتماير المواطنين إلى الامتناع عن شراء هدايا عيد الميلاد قبل الإغلاق الصارم لكورونا، مؤكدا أن ذلك يتعلق بصحتهم.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه "كلما تمت السيطرة على الوباء بشكل أسرع، كان ذلك أفضل للجميع".