بعد يوتيوب.. عطل فني يضرب كل خدمات جوجل حول العالم

لم تفت دقائق قليلة على تعطل موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" في جميع أنحاء العالم، حتى عانت جميع خدمات "جوجل" من عطل فني كبير لدى مستخدمين في عدة بلدان حول العالم.

وتشمل الخدمات المتوقفة جيميل ويوتيوب ومحرر المستندات، وذلك وفقًا للتقارير الواردة حتى الآن من أوروبا واليابان والولايات المتحدة والهند.

وتظهر مؤشرات منصة مراقبة التوقف عن العمل ارتفاعات كبيرة في تقارير توقف الخدمات بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة.

وتظهر خدمة البريد الإلكتروني جيميل رسالة توضح وجود خطأ مؤقت، وتقول الخدمة: عذرًا، لكن حسابك غير متاح مؤقتًا، ونأسف للإزعاج ونقترح المحاولة مرة أخرى في غضون بضع دقائق.

كما تعطل موقع يوتيوب، وفشل تحميل موقع الفيديو، ويرى المستخدمون رسالة تقول: عفوًا، حدث خطأ ما.