الخارجية الصينية: نلتزم بتمكين الدول النامية من الحصول على لقاحات كورونا

أكدت الصين اليوم الإثنين،التزامها بتمكين الدول النامية من الحصول على لقاحات فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19) التي تطورها الصين.
جاء ذلك في تصريح خاص للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الصين اليوم، تعليقا على موافقة عدد من الدول لاسيما في منطقة الشرق الأوسط على التسجيل الرسمي للقاح "كوفيد-19" المنتج من قبل شركة سينوفارم الصينية وبدء بعضها، ومنها مصر، في تسلم أولى شحنات اللقاح الصيني.
وقال المتحدث إنه في الوقت الحالي، تقوم الصين بإجراء تجارب سريرية للمرحلة الثالثة على لقاحات كوفيد-19 بالتعاون مع بعض الدول، وعندما يتم الانتهاء من هذه التجارب ووضع اللقاحات قيد الاستخدام، سنسهم في زيادة وتيسير إمكانية حصول الدول النامية على هذه اللقاحات، بما يتفق مع احتياجاتها ووفقا للقواعد ذات الصلة.
ويعتمد لقاح شركة سينوفارم الصينية (سينوفاك Sinovac) على نسخة خاملة من فيروس كورونا الجديد، بحيث يمكن لأجهزة المناعة البشرية التعرف على الفيروس الحقيقي وتدميره حال دخوله الجسم، وهي تقنية تستخدم على نطاق واسع في اللقاحات ضد العديد من الأمراض الأخرى مثل الالتهاب الكبدي، والإنفلونزا، وشلل الأطفال.
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