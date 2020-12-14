الأشهر المقبلة أسوأ.. بيل جيتس يصدم العالم بموعد انتهاء كورونا

صدم الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" العملاقة، بيل جيتس، العالم، بتصريحاته حول موعد انتهاء فيروس كورونا.

وقال جيتس في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أمس الأحد: "أرجح إمكانية عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي ما قبل كورونا بحلول الربيع المقبل".

وأضاف: "سأخضع للتطعيم علنا حتى يعزز ثقة الناس في اللقاح، لأنني أعتقد أن هناك فائدة لكل الناس في ألا ينقلوا العدوى" .

وحذر بيل جيتس من إمكانية أن تصبح الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة الأسوأ منذ بداية الوباء، حيث قال "مع الأسف، الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة قد تكون الأسوأ لهذا الوباء"، ناقلا عن "معهد قياس وتقييم الصحة" الأمريكي توقعه وقوع "200 ألف وفاة جديدة" بسبب الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا جيتس إلى الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي الكفيل بالمساعدة على "تفادي نسبة كبيرة من هذه الوفيات"، على حد تعبيره.