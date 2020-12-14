الإمارات تدشن هيئة وطنية لحقوق الإنسان وتتعهد بمراقبة هذا الملف

نشر الموقع الرسمى لوكالة الامارات اليوم تفاصيل اعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، عن اعتماد إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات وستراقب الهيئة هذا الملف، وتسن السياسات ، وتنسق مع كافة الجهات المعنية داخليًا وخارجيًا للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف.

كما تم اعتماد تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة أحمد بالهول، وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين.واعتمدنا مجلسًا لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية. واعتماد مكتبا تنفيذيًا ضمن الخارجية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.اقتصاد الإمارات اقتصاد عالمي وتشريعاته تواكبه" وذلك ضمن التزامات الدولة عالميًا في اتفاقية باريس للمناخ اعتمدنا مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية

وأعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي اليوم الاثنين عن تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة سلطان البادي، واعتماد لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.