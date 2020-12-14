الإمارات تدشن هيئة وطنية لحقوق الإنسان وتتعهد بمراقبة هذا الملف

وأعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي اليوم الاثنين عن تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة سلطان البادي، واعتماد لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.
فى سياق متصل أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عبر موقعها الإلكتروني "زوروا أبوظبي"، قائمة تضم 13 دولة "بينها السعودية" يمكن لمواطنيها القدوم إلى أبوظبي بغرض السياحة، دون الخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
وأفادت الدائرة بأن هذه القائمة خاضعة للتغيير بناءً على تطورات تفشي فيروس كورونا ، وتضمنت قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها السفر في رحلة إلى أبوظبي، كلًا من: أستراليا، بروناي، الصين، فنلندا، آيسلندا، إيرلندا، اليابان، ماليزيا، نيوزيلندا، النرويج، السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية.
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