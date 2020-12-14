الإمارات تسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت دولة الإمارات، اليوم الأثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، تسجيل 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء الوزارة 98.562 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 186,041 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 618 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 670 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 164,349 حالة.

وفي سياق أخر، قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إن بلاده لديها علاقات استراتيجة شاملة مع روسيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف: "هناك تعاون مع روسيا بشأن تجارب لقاح سبوتنيك".

ومن جانبه، أوضح لافروف: "نتعاون مع الإمارات في مجال اكتشاف الفضاء وعلى صعيد مكافحة جائحة كورونا".