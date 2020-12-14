موسكو وأبو ظبي تناقشان إمكانية إنتاج لقاح كورونا "سبوتنيك في" بالإمارات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا تناقش مع دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية ترخيص إنتاج لقاح "سبوتنيك- في" الروسي في الإمارات.
وأضاف لافروف - عقب لقائه بنظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين - "نعمل على تطوير التعاون لمكافحة عدوى فيروس كورونا، حيث تبدأ الآن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح (سبوتنيك- في) في الإمارات، وتجري مناقشة إمكانية الإنتاج المرخص لهذا اللقاح"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
كانت روسيا قدمت لقاحها المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك- في" للأمم المتحدة، مؤخرا، واللقاح أنتجه مركز جامالي للأبحاث وأصبح في أغسطس الماضي، أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد.
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