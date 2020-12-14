بعد الاعتداء.. بيان عاجل من الأمن العام الأردنى بشأن صخرة ذيبان

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد اليوم لمديرية شرطة محافظة مادبا بقيام اشخاص مجهولين بالاعتداء وتحطيم اجزاء من صخرة ذيبان التي تُعد مقصدًا سياحيًا في المنطقة .

وأضاف أنه تم تشكيل فريق تحقيق خاص لمتابعة تلك الحادثة وبالتنسيق مع ذوي الاختصاص للوقوف على ملابساتها والقاء القبض على الاشخاص المخربين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.