مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في انفجار جنوب طهران.. فيديو

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار بمدينة سلفجكان الصناعية جنوب طهران.

وذكر موقع "إيران انترناشيونال"، أن انفجارا أعقبه حريق، تعرضتا له مدينة سلفجكان الصناعية بمدينة قم جنوب العاصمة طهران.

وأضاف الموقع نقلًا عن مدير دائرة إدارة الأزمات في مدينة قم محسن أروجي أن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

وأشار أروجي إلى أنه تم إخماد النيران الناتجة عن الحريق، مضيفا أن الظروف عادت إلى طبيعتها في المدينة الصناعية.

وقال التلفزيون الإيراني إن "قوات من الطوارئ ورجال الإنقاذ ومروحية تشارك في عمليات لإطفاء"، مشيرا إلى نقل 5 أشخاص إلى المستشفى للعلاج.