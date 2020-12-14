أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي

تسلم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت، اليوم /الاثنين/ بقصر بيان، لوزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين.

وذكر الديوان الأميري الكويتي - في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أن الرسالة الخطية تضمنت العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته، بحث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع وزير الخارجية العراقي، والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها؛ بما يخدم مصالحهما المشتركة، فضلا عن بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.