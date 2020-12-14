ملك البحرين يشكر إسرائيل: ندعم السلام لاستقرار المنطقة

أجرى العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا برئيس إسرائيل رؤوبين ريفلين، بحثا فيه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها إثر توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين.

وقال العاهل البحريني، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا": "نشكر دولة إسرائيل على هذا الاتصال، ونؤكد حرص مملكة البحرين على إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة لصالح دولها وشعوبها".

وذكرت "بنا" أن ريفلين هنأ العاهل البحريني بالعيد الوطني وذكرى توليه مقاليد الحكم، وأشاد بتطور العلاقات بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.

وقال الرئيس الإسرائيلي: "نعبر عن أملنا في أن يسهم إعلان تأييد السلام بين البلدين في خدمة شعبينا وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".