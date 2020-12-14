أخبار اليمن : تصعيد متواصل بالحديدة وغارات على المحافظات

دوت الخليج -

تصعيد متواصل بالحديدة وغارات على المحافظات

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظات صعدة، حجة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. تصعيد متواصل بالحديدة وغارات على المحافظاتواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظات صعدة، حجة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 215 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ50، و46 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 466 قذيفة و144 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وشملت الخروقات خمس غارات لطيران العدو التجسسي على الفازة وتحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا والجبلية وشارع الـ50. وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان استهدفت بعدد من قذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة باتجاه حارة الضبياني وكلية الهندسة وشمال قرية الكوعي بأطراف الدريهمي، وأطلقت صاروخ كاتيوشا باتجاه شارع سهيل بمديرية الحالي وذكر المصدر أن مروحيات أباتشي تابعة للعدوان قصفت بأربعة صواريخ منطقة الشرفة ومنطقة الفرع في كتاف بمحافظة صعدة. وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان أربع غارات على مديريتي مدغل ومجزر، وخمس غارات على مديرية ماهلية. وأفاد المصدر بأن طيران العدوان استهدف بغارة مدينة حرض في محافظة حجة.

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