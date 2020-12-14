أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة على الحبيشي

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الأمين العام يعزي بوفاة على الحبيشي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة علي بن علي الحبيشي ، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء لمجتمعه ووطنه. الأمين العام يعزي بوفاة على الحبيشيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة علي بن علي الحبيشي ، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء لمجتمعه ووطنه. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى محمد علوي الحبيشي، عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة التاسعة،والى ابناء الفقيد، وكافة آل الحبيشي، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".



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