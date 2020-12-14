روحانى: إيران تمر بأشد الأيام صعوبة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت اليوم الإثنين، تسجيل 251 حالة وفاة و7501 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالى عدد إصابات كورونا فى البلاد ارتفع إلى مليون و115 ألف حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 52 ألفا و447 حالة.

وأشارت إلى أن 5711 من المصابين فى وضع صحى حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 823 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".